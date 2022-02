PIS/Pasep 2022: Trabalhador já pode consultar pelo Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal anunciou que os trabalhadores já podem consultar o valor do seu abono PIS/Pasep pelo Caixa Tem. No entanto, até o momento, as consultas pelo aplicativo só estão disponíveis para aqueles que nasceram entre janeiro e junho, além daqueles que residem nas cidades afetadas pelas chuvas, na Bahia e em Minas Gerais.

Todavia, todos os trabalhadores podem consultar o benefício por meio da Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158. De acordo com banco, em breve a data da liberação da consulta do abono através do Caixa Tem para os demais beneficiários será divulgada. No total, cerca de 23 milhões de titulares serão contemplados.

Critérios para receber o abono salarial PIS/Pasep

Estar cadastrado no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos;

ou no há pelo menos cinco anos; Ter recebido até dois salários mínimos mensais em 2020

Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias (consecutivos ou não) em 2020

Ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial.

Quem não tem direito ao abono salarial Pis/Pasep

Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Calendário PIS

Nascidos em Saque liberado dia Janeiro 08/02/2022 Fevereiro 10/02/2022 Março 15/02/2022 Abril 17/02/2022 Maio 22/02/2022 Junho 24/02/2022 Julho 15/03/2022 Agosto 17/03/2022 Setembro 22/03/2022 Outubro 24/03/2022 Novembro 29/03/2022 Dezembro 31/03/2022

Calendário Pasep

Final da inscrição Saque liberado dia 0 15/02/2022 1 15/02/2022 2 17/02/2022 3 17/02/2022 4 22/02/2022 5 24/02/2022 6 15/03/2022 7 17/03/2022 8 22/03/2022 9 24/03/2022

O valor do abono salarial PIS/Pasep, disponibilizado neste ano, varia de acordo com os meses trabalhados em 2020. Para quem trabalhou 30 dias receberá o valor de R$ 101,00 e quem trabalhou o ano todo com carteira assinada, receberá um salário mínimo (R$ 1.212,00). Veja as proporções:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Cotas do fundo

Diferente do abono salarial que é pago anualmente, as cotas do PIS/Pasep são repassadas apenas uma vez ao trabalhador. O benefício é concedido aos cidadãos que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e outubro de 1988.

No caso em que o trabalhador tenha falecido, o direito as cotas é repassado aos herdeiros ou dependentes do trabalhador. Mas para isso, será necessário comprovar o vínculo familiar com o falecido e o direito que ele tinha ao benefício.

Desta forma, aqueles que são dependentes de trabalhador falecido que exerceu suas atividades em empresas privadas precisam entrar em contato com a Caixa Econômica, enquanto os que são herdeiros de servidor público precisam procurar o Banco do Brasil para realizar o saque.