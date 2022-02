PIS/Pasep 2022: Veja quem receberá o benefício de forma antecipada

Os trabalhadores receberão o pagamento conforme repassado pelo calendário de cada programa, sendo o PIS destinado aos trabalhadores do setor privado e o Pasep voltado aos servidores públicos.

O abono salarial PIS/Pasep começa a ser pago na nesta semana aos trabalhadores. Os trabalhadores receberão o pagamento conforme repassado pelo calendário de cada programa, sendo o PIS destinado aos trabalhadores do setor privado e o Pasep voltado aos servidores públicos.

VEJA TAMBÉM: FGTS tem dois saques liberados com valores de até R$2.900

Antecipação do PIS/Pasep

Muitas pessoas estão em dúvida sobre a antecipação do pagamento do benefício. Recentemente, o Governo Federal decidiu adiantar o pagamento dos trabalhadores que moram em um dos 48 municípios de Minas Gerais e da Bahia que foram afetados pelas chuvas.

Desta forma, os trabalhadores com direito ao benefício que moram nessas cidades vão poder sacar o abono salarial do PIS/Pasep no dia 8 de fevereiro, independente do mês de nascimento e se possuem ou não conta na Caixa. Os demais, deverão seguir o cronograma já liberado para os pagamentos deste ano.

Calendário de pagamentos

Calendário do PIS

Confira o cronograma para os trabalhadores da iniciativa privada:

Nascidos em janeiro: recebem dia 08 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: recebem dia 10 de fevereiro;

Nascidos em março: recebem dia 15 de fevereiro;

Nascidos em abril: recebem dia 17 de fevereiro;

Nascidos em maio: recebem dia 22 de fevereiro;

Nascidos em junho: recebem dia 24 de fevereiro;

Nascidos em julho: recebem dia 15 de março;

Nascidos em agosto: recebem dia 17 de março;

Nascidos em setembro: recebem dia 22 de março;

Nascidos em outubro: recebem dia 24 de março;

Nascidos em novembro: recebem dia 29 de março;

Nascidos em dezembro: recebem dia 31 de março.

Calendário do Pasep

Confira o cronograma para os servidores públicos:

Final da inscrição 0 ou 1: recebem dia 15 de fevereiro;

Final da inscrição 2 ou 3: recebem dia 17 de fevereiro;

Final da inscrição 4: recebem dia 22 de fevereiro;

Final da inscrição 5: recebem dia 24 de fevereiro;

Final da inscrição 6: recebem dia 15 de março;

Final da inscrição 7: recebem dia 17 de março;

Final da inscrição 8: recebem dia 22 de março;

Final da inscrição 9: recebem dia 24 de março.

Como consultar o PIS/Pasep

Os trabalhadores da iniciativa privada com direito ao PIS podem consultar o benefício por meios dos seguintes canais:

Aplicativo Caixa Trabalhador;

Aplicativo da Carteira de Trabalho (CTPS) Digital;

Aplicativo Caixa Tem;

Portal Gov.br.

Já os servidores públicos, a consulta do Pasep pode ser feita através do CPF ou pelo número do Pasep no site do Banco do Brasil. Há também a possibilidade de verificar o benefício pelos seguintes telefones:

Número 4004-0001; ou

080007290001; ou

Pelo atendimento Alô Trabalhador no número 158.