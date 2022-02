PIS/Pasep: abono salarial para 154 mil trabalhadores que não receberam por erro

Aproximadamente 154 mil trabalhadores deixaram de receber os valores devidos, de 2019, por um erro no processamento do abono salarial, o famoso Pis/Pasep. Agora a situação será corrigida e todos que tinham direito devem receber. Leia o artigo até o final e saiba como consultar os valores do abono salarial e se você pode receber.

1. O que é preciso fazer para receber?

Esses valores do abono salarial serão liberados automaticamente, para todos que tinham direito referente ao ano/base de 2019, mas tiveram falha no processamento de dados.

Desta forma, não é preciso fazer nada para receber.

2. Onde o valor deste abono salarial será depositado?

“O valor será depositado em uma conta digital da Caixa”, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência.]

3. Quais são os valores liberados?

Os valores podem variar de R$ 92 e R$ 1.100, tudo isso depende de quanto tempo você trabalhou em 2019. Recebe o mínimo quem trabalhou um único mês e o máxima quem trabalhou todos os meses do ano.

4. Quem tem direito ao abono salarial de 2019?

Para ter direito aos valores,, é preciso que você ainda não tenha recebido referente ao ano base de 2019, já que se trata de uma revisão e não de novos pagamentos. Outras exigências são:

Receber até 2 salário mínimos em 2019 (R$2,2 mil);

Estar cadastrado a pelo menos 5 anos no Pis/ Pasep;

Ter trabalhado de carteira assinada naquele ano, pelo menos por um mês;

5. Como consultar os valores do abono salarial?

Os valores do abono salarial pode ser consultados por aplicativos ou por telefone, a forma de verificar é a mesma tanto para os pagamento de 2019 quanto para 2020.

Para saber quais os aplicativos e telefones leia o nosso artigo especial sobre o assunto.

6. Quando o pagamento deve ser realizado?

As pessoas devem ficar atentas, já que a liberação prevista é entre os meses de fevereiro e março. Veja abaixo:

Pagamentos do PIS

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Pagamentos do PASEP

Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março