PIS/Pasep: Pagamento será dobrado em 2022

O PIS/Pasep está sendo pago aos trabalhadores desde o dia 8 de fevereiro. Estão recebendo o benefício do PIS os cidadãos que exercem atividade com carteira assinada. Na próxima terça-feira (15), será a vez do servidor público começar a receber o benefício do Pasep. O abono salarial pago em 2022 é referente ao ano-base 2020.

Enquanto os valores do abono estão sendo liberados, a Caixa Econômica Federal também está permitindo que os trabalhadores de direito saquem suas cotas do benefício. Para que não haja confusão, é preciso entender que o abono salarial PIS/Pasep não é a mesma coisa que as cotas do PIS/Pasep. Veja mais a seguir.

Pagamento do abono PIS/Pasep

Para receber o abono o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos;

há pelo menos 5 anos; Ter recebido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020;

Ter recebido, em média, no máximo 2 salários mínimos mensais em 2020;

Estar com os dados atualizados pelo empregado na Relação Anual (RAIS) do Governo Federal.

O valor do benefício varia de R$ 101 a R$ 1.212 em 2022, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano base. Desta forma, quando mais tempo trabalhado maior será o valor do abono.

Calendário de pagamentos do PIS

O trabalhador com carteira assinada recebe o benefício pela Caixa Econômica segundo o mês de seu aniversário:

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Calendário de pagamentos do Pasep

O servidor público recebe o benefício pelo Banco do Brasil de acordo com o número final do NIS:

Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março

Pagamento das Cotas do PIS/Pasep

As cotas do PIS/Pasep estão disponíveis para os cidadãos que trabalharam com carteira assinada entre os anos de 1971 e 4 de outubro de 1988. Caso o titular já tenha falecido, o seu herdeiro ou dependente pode sacar o benefício.

Para saber se tem direito ao benefício, basta consultar no aplicativo ou site do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ou no internet banking da Caixa Econômica.

Os valores estarão disponíveis para saque até o dia 1° de junho de 2025.