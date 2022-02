Pis/Pasep: R$ 208 milhões de valores esquecidos

Um total de 320 mil trabalhadores deixaram de sacar os valores do abono salarial de 2019 – o total somado chega a R$ 208 milhões. Por isso, caso você tenha trabalhado em 2019, pode ser que você tenha estes valores para receber e nem saiba, entenda mais abaixo.

1. O que são esses valores esquecidos do abono salarial?

Os valores esquecidos do PIS/Pasep, abono salarial de 2019, faz parte do dinheiro liberado em 2020 para trabalhadores nas seguintes condições:

Tenham trabalhado pelo menos um mês em 2019 (carteira assinada);

Tenham 5 anos completos de PIS/Pasep em 2019;

Não tenham sacado os valores que tinham direito;

2) Quando esse valores poderão ser sacados?

Os valores do abono salarial tem calendário diferente, por isso, poderão ser sacados apenas até o final de março.

“Ao pedir a reemissão do benefício, o trabalhador terá até o dia 29 de dezembro de 2022 para sacar. Caso isso não ocorra, somente poderá pedir a reemissão no calendário do próximo ano”, disse o Ministério do Trabalho.

Por isso, não deixe o saque para a última hora e, se possível, realize o processo a distância para evitar aglomerações.

3) Como receber o abono salarial esquecido?

Para receber o abono salarial é preciso abrir uma requisição ao Ministério do Trabalho e Previdência, a partir de 31 de março. O prazo para ainda ter direito aos valores é de 5 anos.

4) Como fazer a solicitação?

Há duas maneiras, presencial ou à distancia, para quem tem acesso a internet:

Comparecer presencialmente nas unidades regionais do Ministério do Trabalho, sendo que para dúvidas é possível ligar no número 158.

1. E-mail

Basta enviar um e-mail para trabalho.uf@economia.gov.br. Lembre-se de trocar “uf”, pela sigla do estado que reside.

Por exemplo, quem reside em sp, deve enviar para trabalho.sp@economia.gov.br, já no Rio de Janeiro o e-mail é trabalho.rj@economia.gov.br.

2.Telefone

Basta ligar para central do Ministério do Trabalho, pelo telefone 158.

3.Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Se você tiver valores atrasados do abono salarial do Pis/Pasep o aplicativo deve sinalizar e você poderá fazer a solicitação.

No aplicativo da Carteira de Trabalho Digital localize e selecione a aba chamada “Benefícios“, para verificar as informações.

4) Qual o valor liberado do abono salarial?

O valor liberado do abono salarial pode variar de R$ 92 a R$ 1.100.

Recebem R$ 92 as pessoas que trabalharam pelo menos 15 dias ( o que é considerado um mês a título deste benefício) e R$ 1,1 mil aquelas que trabalharam 12 meses.

5) Preciso solicitar os valores deste ano?

Se você ainda se enquadra na regra em 2020, saiba que você também poderá sacar os valores. Confira o calendário completo.