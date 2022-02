PIS/Pasep: Saiba como consultar pelo Caixa Tem

Os trabalhadores não veem a hora de receber o abono salarial PIS/Pasep. Segundo as regras, todos os anos o benefício deve ser liberado para os cidadãos que trabalham com carteira assinada. O valor teto é equivalente ao salário mínimo vigente.

Recentemente, a Caixa Econômica Federal informou que o Caixa Tem está disponível para consultas. Desta forma, os trabalhadores do setor privado com direito ao PIS já podem verificar a situação do seu benefício pelo aplicativo.

A partir da próxima terça-feira (8), os funcionários da iniciativa privada começam a receber o PIS (Programa de Integração Social), pela Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos receberão o Pasep pelo Banco do Brasil, a partir do dia 15 de fevereiro.

Mais de 23 milhões de trabalhadores receberão o PIS/Pasep

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de 23 milhões de pessoas receberão o abono salarial em 2022. O benefício é referente ao ano-base 2020, e conta com um total de R$ 21 bilhões para ser distribuído.

Trabalhadores com direito ao PIS, recebem o benefício segundo o mês de seu nascimento. Já os servidores públicos, recebem o abono conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social). Este ano, o valor máximo que pode ser concedido é de R$ 1.212, equivalente ao piso nacional.

Contudo, para ter direito ao abono salarial é necessário que se cumpra os requisitos exigidos pelo governo, sendo eles:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Em contrapartida, não terão direito de receber o abono salarial:

Trabalhadores urbanos vinculados a empregador Pessoa Física;

Trabalhadores rurais vinculados a empregador Pessoa Física;

Diretores sem vínculo empregatício, mesmo que a empresa tenha optado pelo recolhimento do FGTS;

Empregados domésticos;

Menores aprendizes.

Como consultar o PIS/Pasep pelo Caixa Tem

O procedimento é bem simples, basta:

Baixar ou atualizar o aplicativo da Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Inserir o CPF e senha para ter acesso aos serviços. Se for o primeiro acesso, será preciso se cadastrar; Clicar em “Não sou um robô” e continuar; No menu do aplicativo, será preciso tocar em “Abono Salarial”. Na aba é possível consultar valores e movimentar saldos existentes no aplicativo.