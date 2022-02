PIS/Pasep terá novo pagamento em 2022; veja quem recebe a partir de abril

Em 2022, o abono salarial PIS/Pasep terá dois pagamentos. Após o encerramento do calendário do benefício referente ao ano-base 2020, os trabalhadores que deixaram de sacar o abono referente ao ano-base 2019 poderão resgatar os valores.

A possibilidade foi anunciada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, que enfatizou que mais de 154 mil trabalhadores têm direito ao abono. O depósito será feito para aqueles que “tiveram erro no processamento do abono salarial ano base 2019”.

No ano passado, a data limite para retirada do abono salarial de 2019 era em 30 de junho de 2021. Mas considerando que o benefício é garantido em lei pelo prazo de até 5 anos, o Governo Federal anunciou que os valores esquecidos poderão ser solicitados novamente.

Desta forma, os trabalhadores que ficaram sem receber o benefício terão os valores depositados automaticamente em conta poupança digital da Caixa, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de solicitação.

Além das 154 mil pessoas que não receberam o abono de 2019 devido ao erro de processamento, outros 320 mil trabalhadores que simplesmente deixaram de sacar o benefício poderão realizar a solicitação dos recursos.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, aproximadamente R$ 208 milhões foram esquecidos por pessoas que tinham direito ao PIS/Pasep e não realizaram o saque dentro do prazo.

Contudo, vale destacar que o prazo para pedir o saque do abono PIS/Pasep de 2019 abrirá só no dia 31 de março de 2022, quando encerram os atuais pagamentos do benefício referente ao ano-base 2020.

Como consultar o PIS/Pasep depois de março

Para consultar o novo saque do abono salarial esquecido, o trabalhador poderá acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS) ou então fazer a solicitação de forma presencial em uma unidade de atendimento do Ministério do Trabalho.

Caso não possua celular smartphone para baixar o aplicativo mencionado, pode tirar a Carteira de Trabalho Digital acessando o site e fazendo login com o seu cadastro no acesso.gov.br.