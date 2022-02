Pism 2022: UFJF aplica provas nestes sábado e domingo

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza nestes sábado e domingo, dias 5 e 6 de fevereiro, as provas dos três módulos do Programa de Ingresso Seriado Misto (Pism) 2022. Em ambos os dias, a aplicação das provas será no período da tarde, das 13h às 17h.

Os locais de prova serão em Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda. Os candidatos podem conferir onde farão o exame no comprovante definitivo de inscrição (CDI), na Área do Candidato. De acordo com o cronograma, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 11h30 e fechados às 13h.

A UFJF espera cerca de 30 mil candidatos para a aplicação de todos os módulos. As provas dos módulos I, II e III do Pism 2022 serão compostas da seguinte maneira:

Módulos I e II: 20 questões objetivas e oito perguntas discursivas em cada um dos dias, com assuntos do 1º e 2º anos do ensino médio, respectivamente.

20 questões objetivas e oito perguntas discursivas em cada um dos dias, com assuntos do 1º e 2º anos do ensino médio, respectivamente. Módulo III: 20 questões objetivas e 10 perguntas discursivas sobre conteúdo programático do 3º ano do ensino médio em cada um dos dias.

Em decorrência da pandemia, o uso de máscara é obrigatório durante todo o período de permanência nos locais de prova. Além disso, os candidatos devem levar álcool em gel em embalagem transparente.

Vagas e resultados

A UFJF está ofertando 2.303 vagas em 76 cursos de graduação. Conforme indicado no edital, 1.903 vagas são para o campus de Juiz de Fora e 400 para cursos ofertados em Governador Valadares.

A universidade deve liberar as notas das provas do Módulo III do Pism no dia 24 de março de 2022. O resultado preliminar está previsto para 31 de março, enquanto o resultado final será publicado no dia 26 de maio.

A divulgação das notas das provas dos Módulos I e II será feita em 17 de maio.

