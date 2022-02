Pix deve se tornar meio de pagamento mais popular do Brasil dentro de 10 anos

O sistema de pagamentos do Banco Central Pix, comemorou em novembro de 2021 o seu primeiro ano de existência. A data se deu em meio a diversas polêmicas e questionamentos em relação à sua segurança. Mesmo com os problemas de criminalidade envolvendo o “Golpe do Pix”, nada disso impediu um enorme crescimento da modalidade de pagamentos já em seu primeiro ano.

Ao que tudo indica, o método de pagamento digital deve seguir crescendo. Dentro de até 10 anos, ele pode se tornar o meio de pagamentos mais popular entre os brasileiros. Em um levantamento realizado em dezembro do ano passado, o Pix já era utilizado por 70% dos brasileiros, com expectativa de chegar a 91% já nesta década.

Estudo ouviu mais de mil brasileiros que comentaram sobre as funcionalidades do Pix

Um estudo ouviu 1500 brasileiros com mais de 18 anos de idade e que têm acesso à Internet. Os resultados mostram que o sistema de pagamentos de fato veio para ficar, como foi apontado por Roberto Moron, que é vice-presidente de inovação da Fiserv na América Latina.

O executivo enfatizou o sucesso do Pix e sua crescente inserção entre os brasileiros em um mundo que é cada vez mais digital. O país aponta para um crescimento econômico e também de tecnologia. O Banco Central já adicionou outras modalidades e funções, como Pix Troco e Saque, além do Pix Internacional que será lançado em poucos meses.

Carteiras digitais também devem marcar tendência nos próximos anos

Além do Pix, as carteiras digitais podem ser um outro recurso que pode se destacar, tendo possibilidade de ter uma grande popularidade nos próximos anos. Enquanto isso, o uso de QR Code deverá ocupar a terceira posição. O crescimento destes novos pagamentos digitais vai estar relacionado a queda dos métodos mais antigos.

Um dos métodos de pagamento que deverá sumir nos próximos anos é o cheque, que inclusive já está registrando vários anos de queda. Até mesmo as transferências digitais que antecederam o PIX, como TED e DOC, deverão ficar para trás, com 27% da população que acredita que em alguns anos elas serão extintas.

Brasileiros também acreditam no fim da moeda em espécie

Um em cada cinco brasileiros acredita que o fim dos pagamentos com moeda em espécie ocorrerá até a próxima década. Mesmo para os que ainda não apostam no fim do papel moeda, 57% dos brasileiros já programam que o dinheiro em espécie será o meio de pagamento menos comum dentro dos próximos anos.

Cerca de 25% dos entrevistados também não enxergam mais a necessidade no futuro de se deslocar até casas lotéricas e agências bancárias para realizar pagamentos essenciais. Por outro lado, a alavancagem de pagamentos com criptomoedas e WhatsApp não deve avançar tão rápido do que se imagina.

Por conta dos problemas e golpes relatados com o uso do Pix, o Banco Central precisou colocar algumas novas regras em vigor. Nesse caso, nos horários que não são comerciais, não será mais possível realizar transferências através do sistema de pagamentos instantâneos acima de R$ 1.000.