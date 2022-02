Pix fora do ar? O que fazer quando acontecer?

O Pix veio para desbancar outras formas de movimentações financeiras. O TED e DOC já são coisas do passado para muita gente. Livre de taxas e da lentidão, a transação financeira ainda é algo novo para diversas pessoas. Muitas funcionalidades estão sendo liberadas aos poucos, e mesmo sendo muito útil, ele pode apresentar algumas instabilidades. Por isso, por vezes, pode acontecer de você abrir o app do banco, tentar fazer uma transação, não conseguir e se indagar se Pix fora do ar existe mesmo. A seguir, na matéria que o Notícias Concursos preparou nesta segunda-feira (21), traremos todas as informações a respeito.

Pix fora do ar existe mesmo? Então, como proceder quando isso acontecer?

As movimentações financeiras através do Pix são absurdas em termos de fluxo, e por mais que o sistema funcione bem, na maioria das vezes, é normal falhar uma vez ou outra. Estamos tão acostumados a esse processo instantâneo que quando o dinheiro não cai na mesma hora, ficamos até preocupados. Essa instabilidade, ou Pix fora do ar, pode acontecer quando o sistema tem o acúmulo de transações ao mesmo tempo. Contudo, não é um “bicho de sete cabeças”, sendo algo de fácil resolução.

Fez um Pix e não caiu. Como proceder?

O Pix foi lançado em novembro de 2020, e não conseguimos nem imaginar como era nossa vida antes dele. Todo mundo está munido de uma chave, incluindo pessoas físicas e jurídicas. Junto com as facilidades que o Pix trouxe, vez ou outra nos deparamos com alguma instabilidade no sistema.

Assim como todos os sistemas bancários, esse sistema de transação, que está vinculado ao Banco Central, passa por problemas de conexão, sobrecarga e etc. Se você se deparou com essa situação, há alguns detalhes a serem verificados.

Dê uma olhada em sua conta e veja se você dispõe da quantia que está tentando pagar e se o valor está dentro do limite disponibilizado pelo seu banco. O próximo fator a ser observado é verificar se sua conexão com a Internet está boa ou se a rede está sofrendo oscilações.

Outra coisa importante a ser considerada é se o problema não está no app do seu banco. Às vezes a instabilidade é no seu banco e não no Pix propriamente dito. Se todas essas possibilidades foram checadas, então, pode ser que o problema esteja realmente no sistema do Banco Central.

Comunicação direta com o banco

Para tentar resolver, feche o app da instituição e veja se o Pix não foi realmente enviado. Caso não tenha sido, tente novamente. Se problema persistir, o ideal é aguardar algum tempo que, em breve, o sistema retornará à normalidade. Mas, se a quantia tiver sido debitada da sua conta e não tenha chegado ao destino, você deve entrar em contato com seu banco para ver a causa do erro.

Agora que você sabe como proceder se der Pix fora do ar, pode ficar mais tranquilo ao realizar as operações financeiras através do sistema do Banco Central. Faça as verificações prévias que listamos acima e, se tudo estiver certo, entre imediatamente em contato com a instituição através da Central de Relacionamento.

