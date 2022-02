Pix: NOVO vazamento de 2 mil chaves

Mais uma vez o Banco Central anunciou o vazamento de dados de natureza cadastral referente ao Pix, os clientes tinham ligação com a instituição Logbank Soluções em Pagamentos S/A. Desde que o Pix foi lançado, essa já é a terceira vez que isso acontece. Veja abaixo mais detalhes e entenda o que é o Pix.

O Banco Central ainda contou que o vazamento se referiu 2.112 chaves Pix, com dados como CPF, nome completo, número da conta e instituição de relacionamento.

“Apesar da baixa quantidade de dados envolvidos, o BC sempre adota o princípio da transparência nesse tipo de ocorrência. Como nos casos anteriores, não foram expostos dados sensíveis, a ANPD [Autoridade Nacional de Proteção de Dados] foi avisada e as pessoas afetadas serão notificadas”, explicou o banco.

Como saber se os dados da minha chave Pix foram vazados?

O Banco Central ainda informou que os clientes que tiveram sua chave Pix vazada devem receber comunicação “exclusivamente por meio do aplicativo de sua instituição de relacionamento”.

“Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagem, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail”, completou.

Atenção: qualquer comunicação fora do aplicativo informando vazamento de dados do Pix deve ser considerada golpe, já que as informações oficias estão acima.

Lembre-se: não preencha formulários duvidosos com seus dados na internet e nem passe seus dados financeiros por telefone. Os golpes financeiros pela internet não param de surgir.

Se você perceber que foi vítima de um golpe, é importante agir rápido antes que aconteça mais prejuízos – entenda.

O que eu devo fazer se tiver os meus dados vazados?

De forma prática não há uma atitude específica, a recomendação é se atentar para o fato que os criminosos podem tentar passar golpes e lucrar com isso, uma possibilidade seria ligar para você se passando pelo banco.

O que é Pix?

O Pix é um sistema de pagamento instantâneo que funciona 24h por dia, nos 7 dias da semana. Lançado em 2020, o sistema já acumula milhões de usuários.

Para minimizar os riscos de fraude, o BC mudou algumas regras no ano passado. Uma delas o limite de saque que passou a ser de R$ 1.000 no horários de 20 horas às 6 horas. Outra regra é um mecanismo de devolução de valores poderá ser acionado em caso de suspeita de fraude ou falha operacional.

É importante proteger os seus dados