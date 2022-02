O planejamento de um projeto na empresa deve contemplar alguns fatores básicos para que possa direcionar a sua ação de modo assertivo.

Planejamento e gestão de um projeto na era digital

Na era digital, uma empresa precisa de um planejamento estratégico para direcionar a sua atuação desde a entrada da marca no mercado, independentemente do porte, nicho ou segmento da organização. Sendo assim, é fundamental que o planejamento da empresa direcione a estratégia para que contemple os principais pontos inerentes à gestão dos projetos.

Valor monetário

É necessário que o planejamento da empresa destaque o valor que será direcionado para realizar a ação, considerando o investimento monetário no projeto.

Prazo e faseamento

O prazo do projeto deve ser estipulado considerando todas as fases. Por isso, caso o projeto seja grande e exija um faseamento, é necessário que todas as fases possuam um cronograma para a devida gestão e acompanhamento do planejamento.

Quem será o responsável pelo projeto?

O responsável por um projeto pode ser uma pessoa ou uma equipe inteira, independentemente do porte empresarial. Visto que essa definição depende da complexidade do projeto em andamento.

Entretanto, dentro de um planejamento é fundamental definir o responsável pelo projeto; ao passo que, caso o projeto possua etapas, é necessário que seja definida a pessoa responsável por cada uma das etapas do projeto, considerando possíveis substituições.

Deadline – o prazo limite do projeto

O deadline do projeto é um ponto que gera muita discussão nas empresas de uma forma abrangente; já que o deadline se refere ao prazo limite do projeto inteiro. Portanto, não é uma autorização para a postergação de alguma fase.

Por isso, o deadline do projeto contempla o projeto como um todo. Sendo assim, ele abrange as etapas definidas anteriormente e seus respectivos prazos.

Qual é a finalidade do projeto?

A gestão de uma empresa deve acompanhar um projeto em sua totalidade. Por isso, a finalidade do projeto deve ser definida desde o seu surgimento.

O que a empresa ganha com esse investimento?

É preciso definir qual é o custo-benefício do setor como um todo. Além disso, é necessário que a gestão da empresa priorize projetos holísticos, ou seja, é importante dar prioridade para projetos que tendem a beneficiar o fluxo empresarial de forma abrangente, seja de forma direta ou indireta.

As tendências do mercado e o risco de obsolescência

Além disso, uma empresa no mercado atual deve considerar as tendências de mercado. Dessa forma poderá, evitar investir em projetos que tendem à obsolescência. Por isso, antes de aceitar investir em um projeto, faça uma análise sobre a viabilidade do produto ou serviço dentro da era digital, já que a dinâmica é multifatorial no mercado atual.