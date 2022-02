‘Plano B’: conheça os convidados que estão com Anitta e Gkay na Bahia

No primeiro dia da festa, que aconteceu na quarta (16), as personalidades famosas curtiram uma noitada onde o tema principal foi carnaval do Rio de Janeiro. Hoje, o tema celebrará o carnaval de Salvador. O grupo É o Tchan e a banda afro Didá animam os famosos nesta noite. Já na sexta (18), o evento será ambientado na folia de Recife.

Lucas Guedez – Lucas Guedez é um criador de conteúdo brasileiro com foco no humor e entretenimento. Os vídeos de Lucas no Instagram e no Tiktok costumam trazer personagens, situações do cotidiano, a presença de muitas celebridades e ainda proporcionam risadas todos os dias para milhares de seguidores.