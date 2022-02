Planta faz isso? Entenda por que Brunna foi eliminada do BBB 22

Não é dessa vez que veremos a nova Brunna Gonçalves na casa do BBB 22. A dançarina, que havia prometido mudanças no comportamento caso voltasse do quinto paredão do BBB 22, levou 76.18% dos votos na disputa contra Paulo André e Gustavo e foi eliminada.

Foto: reprodução / Globoplay



A esposa de Ludmilla se declara fã de carteirinha do programa, e revelou que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite. Logo ao entrar na casa, chamou a atenção pelo carisma e energia lá no alto. Mas, será que ela desempenha melhor o papel de telespectadora do reality?

Entenda abaixo os motivos que fizeram Brunna ser eliminada do BBB 22:

1. Mirou em Camilla de Lucas e acertou em Pocah: por onde anda Brunna?

Durante as festas, era comum Brunna ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Das mais animadas na noite, a fluminense sabia muitas coreografias de cor e era “inimiga do fim”, sem esconder a felicidade quando o pagodinho começava a tocar.

Porém, no dia a dia da casa, a esposa de Ludmilla pouco aparecia. Da paz e amor, a fluminense não protagonizou sequer uma discussão dentro da casa e passava boa parte do tempo dormindo. Essa “ausência” da participante rendeu memes na web, e ouve quem a chamasse de “figurante”.

2. Mais uma da “panelinha”: alianças com o quarto Lollipop



Por parte de muitos telespectadores do reality, os integrantes do quarto Lollipop foram eleitos como os “vilões” da edição. Eles são acusados de fazer comentários maldosos sobre os participantes do quarto Grunge, além de perseguições contra Arthur e Natália, cotados como finalistas.

Um a um, os brothers dessa “panela” estão sendo eliminados. Habitante do cômodo desde que entrou na casa, a artista também não fugiu a essa regra, mesmo sem ter incentivado a rivalidade contra os demais participantes.

3. “Planta” da edição ? “Pipocagem” e falta de posicionamento

Se posicionar dentro do jogo não era um ponto forte da sister. Essa questão ficava evidente durante o jogo da discórdia, quando a dançarina geralmente escolhia os tradicionais alvos da casa, Arthur e Natália, para tecer comentários.

Quem não é visto não cresce. Também durante as dinâmicas, a artista sequer recebia plaquinhas. Carisma, a musa tinha de sobra. Mas, como a gente bem sabe, o povo gosta mesmo é de fogo no parquinho.

