Plumas! Stylist de Luísa Sonza revela detalhe de tendência utilizada pela cantora; confira

Antes mesmo do lançamento do single, que acompanha clipe, “Café da Manhã” de Luísa Sonza e Ludmilla já está dando o que falar. O feat chega nesta terça-feira (8), às 21h, e, através das imagens publicadas pela cantora, foi possível ver um spoiler ‘daqueles’ com relação aos figurinos do vídeo clipe.

Com um biquíni chamativo verde, Luísa apareceu com o top que dá a impressão de ser feito de plantas. Porém, o stylist da cantora, Victor Miranda, quebrou as expectativas tropicais do look e afirmou que o volume da parte de cima se trata de plumas. “Pegamos um biquíni da A Rolê e adicionamos plumas”, contou ele.