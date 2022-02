PM salva idoso que era coagido a levar homem baleado a hospital sob mira de revólver

Um idoso de 64 anos foi obrigado, sob a mira de um revólver, a levar um homem de 27 anos, que estava ferido à bala, ao hospital. O veículo da vítima foi interceptado por militares do BPE no bairro da Garça Torta, após os militares estranharem o comportamento agitado do condutor. Durante a abordagem, o…

Um idoso de 64 anos foi obrigado, sob a mira de um revólver, a levar um homem de 27 anos, que estava ferido à bala, ao hospital. O veículo da vítima foi interceptado por militares do BPE no bairro da Garça Torta, após os militares estranharem o comportamento agitado do condutor.

Durante a abordagem, o idoso disse que foi surpreendido pelo acusado, que reside na Barra de Santo Antonio, que estava ferido, e foi obrigado a conduzi-lo ao maior hospital da capital alagoana, sob coação.

O veículo da vítima, um Onix Prata, foi parado em Graça Torta, onde os militares acionaram o samu, que prestou os primeiros atendimentos ao acusado, encaminhando-o posteriormente para o Hospital Geral do Estado.

Após o atendimento, o acusado foi levado à Central de Flagrantes, onde foi denunciado por ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Não há informações sobre o autor dos disparos contra o suspeito.