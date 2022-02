Polícia apura morte de menino de 8 anos eletrocutado em Riacho Doce

Familiares e vizinhos de Lucas Antônio, 8 anos, devem prestar depoimento à Polícia nos próximos dias para esclarecer as circunstâncias da morte do garoto, vítima de descarga elétrica, em um campo de futebol, no bairro Riacho Doce, no último sábado, 29. Hoje pela manhã houve um protesto na rodovia AL 101 Norte para pedir que…

Familiares e vizinhos de Lucas Antônio, 8 anos, devem prestar depoimento à Polícia nos próximos dias para esclarecer as circunstâncias da morte do garoto, vítima de descarga elétrica, em um campo de futebol, no bairro Riacho Doce, no último sábado, 29. Hoje pela manhã houve um protesto na rodovia AL 101 Norte para pedir que os culpados sejam responsabilizados.

Testemunhas informaram preliminarmente que a vítima pisou em um fio que se rompeu e morreu eletrocutada. Moradores da região alegam que já haviam protocolado diversos pedidos de reparo junto à Equatorial, sem sucesso.

O delegado titular do 6º Distrito Policial, Rovervaldo Davino, informou que vai iniciar ouvindo familiares e moradores da comunidade e depois a companhia energética. Davino lembra que há pouco tempo uma professora e seu neto morreram incendiados por causa de um fio energizado que se rompeu, no bairro Santa Amélia.

O delegado ressalta a importância de a empresa criar planos de emergência para atuar em situações desta natureza e evitar que outras mortes ocorram, a exemplo do que ocorreu também com a adolescente Janice Santos de Vasconcelos, de 13 anos, que morreu ao pisar em um cabo de energia, na praia do Mirante da Sereia, em agosto do ano passado. Este caso foi concluído no dia 14 deste mês e o delegado responsabilizou a Equatorial pelo morte da garota. ” Só não indiciei a empresa porque a legislação não permite, mas a companhia foi responsabilizada”, disse.

O inquérito sobre a morte de Lucas deve ser concluído em um prazo de 30 dias.