Polícia Civil esclarece confusão generalizada que resultou em morte no final de semana

A Polícia Civil de Alagoas, através do delegado Fábio Costa, esclareceu as circunstâncias da morte de João Victor da Silva Calu, de 19 anos, em um atentado, após confusão generealizada na madrugada do último domingo (13), no bairro da Santa Amélia, parte alta de Maceió. Vídeos que mostram a agressão circularam nas redes sociais.

Segundo o delegado, o crime teria sido motivado por ciúmes e teria começado ainda em novembro de 2021, quando a vítima teria danificado o carro de um indivíduo identificado pelas iniciais M.T.C.S. a pedido de um amigo, identificado como Helvio Gomes Junior, de 23 anos, que também ficou ferido no atentado. O dono do veículo estaria em um relacionamento com a ex-companheira do mandante.

Nesse final de semana, os três indivíduos se encontraram em uma casa de eventos resultando na briga filmada por testemunhas.

Após este momento, as vítimas, seguriam os agressores até o loteamento São Geraldo Tabuleiro, local onde M.T.C.S., junto com um comparsa, já identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra eles, resultando na morte de João Victor e na hospitalização de Helvio, que se recupera após ser atingido com um tiro no peito.

O delegado esclareceu ainda que diligências estão sendo feitas para a localização do autor do crime e seu comparsa. Quem tiver informações que possam ajudar a Polícia devem entrar em contato pelo disque denúncia, 181. O sigilo é garantido.