Polícia identifica suspeito de envolvimento em golpe do caixa eletrônico

Segundo a delegada, tanto o homem quanto a comparsa são procurados pela polícia. Ele é conhecido por ter cometido outros crimes da mesma natureza. “Acho bom que eles [o homem e a mulher] se apresentem, porque eu vou pedir a prisão deles e é melhor para resolver o caso. Aquele senhor é uma pessoa que já foi presa outras vezes”, disse a delegada que atua, na 9ª Delegacia Territorial, no bairro da Boca do Rio.

A vítima do golpe na segunda-feira (7) teve um prejuízo de R$ 25 mil. A idosa, identificada como Sônia Isabel, estava com dificuldades com o caixa eletrônicos pediu ajuda a uma mulher. A suspeita começa a realizar a transição e troca de cartão com a idosa. O homem ao lado, também está envolvido no golpe e distrai a vítima durante a troca de cartões.