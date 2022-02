Polícia investiga crime de transfobia em agência bancária de Salvador

Um crime de transfobia contra uma enfermeira está sendo investigado pela Polícia Civil, no bairro do Comércio, em Salvador. O caso aconteceu na última segunda-feira (31), dentro de uma agência bancária do Banco do Brasil na Avenida Estados Unidos. De acordo com o G1 Bahia, a vítima prestou depoimento e disse que foi constrangida por uma bancária, que teria se recusado a chamá-la pelo nome social.