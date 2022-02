Polícia prende mulher suspeita de participar de morte de motorista por aplicativo

Foto: João Souza/ G1

Na noite do último sábado (5), a Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de participar da morte de um motorista de aplicativo em Itapuã, Salvador.

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa em Lauro de Freitas por posse ilegal de arma. Ainda não há confirmação da participação dela no crime. A suspeita será ouvida.

O caso segue em investigação pela Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

Morte de motorista por aplicativo

Um motorista por aplicativo foi morto a tiros, na sexta-feira (4), durante uma corrida no bairro de Itapuã. De acordo com informações do G1 Bahia, Jorge Alberto Albuquerque, de 49 anos, foi vítima de um assalto cometido por um casal por volta das 21h. Ele foi atingido na cabeça.

Tudo aconteceu na rua Engenheiro Everaldo Freitas. Jorge chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.