Polícia revela que versão de ex-vereador suspeito de matar esposa é incompatível

Ainda segundo a polícia, as investigações indicam crime de feminicídio, além de aborto sob responsabilidade de terceiros, já que o bebê do casal morreu.

Jéssica Regina Carmo estava com 9 meses de gestação quando foi baleada com um tiro nas costas. O ex-vereador mantém a versão de que o tiro foi acidental.

A Polícia Civil de Feira de Santana revelou que a versão de George Passos Santana, ex-vereador e ex-chefe de gabinete na prefeitura de Santo Estevão, não é compatível com a da perícia. De acordo com informações do G1 Bahia e do delegado responsável pelo caso, o suspeito prestou um novo depoimento diante da nova informação.

Novo depoimento

No novo depoimento, realizado na sexta, George foi interrogado na presença do advogado. Assim como da primeira vez, quando foi ouvido após o crime, ele manteve a informação de que teve uma briga com Jéssica, que ela estava segurando a arma de fogo e que ele foi tentar tirar o objeto da mão dela. Na ação, houve o disparo acidental.

George Passos foi preso em 10 de fevereiro e depois levado ao presídio de Feira de Santana, onde permanece custodiado. A prisão temporária, estipulada até 10 de março, pode ser convertida em preventiva ou o delegado pode solicitar que a temporária seja estendida.

A polícia tem 30 dias, a contar de 10 de fevereiro, para concluir as investigações. O delegado informou que aguarda resultados de perícias e diligências ainda são realizadas.

Caso

A biomédica Jéssica Regina Macedo Carmo foi baleada e morreu no dia 5 de fevereiro. A família dela suspeita de George Passos, já que os dois estavam sozinhos na casa onde moram. Eles dizem ainda que o relacionamento era abusivo.

A vítima, que estava grávida de 9 meses, chegou a ser levada para o Hospital Doutor João Borges Cerqueira por George Breu, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos de mãe e filho foram sepultados no dia 6 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Santo Estevão.

Segundo o site G1 Bahia, a família de Jéssica disse que além do ferimento do tiro nas costas, ela também tinha hematomas pelo corpo. O pai da vítima foi ao hospital para onde ela foi socorrida e encontrou com George na unidade, que disse que a vítima tinha caído em cima de uma gaveta.

Os familiares da vítima contaram que o casal tinha um relacionamento há cerca de 1 ano e 2 meses. Ainda segundo os parentes de Jéssica, ela tinha uma filha de 3 anos, fruto de um relacionamento anterior. A garota mora com a mãe da vítima, porque, de acordo com a família de Jéssica, George não permitia que ela e a filha mantivessem contato.

Ainda segundo parentes da vítima, a casa onde o casal morava tem câmeras de segurança, mas as imagens teriam sido apagadas antes de Jéssica ser levada ao hospital. A polícia ainda não confirmou essa informação.