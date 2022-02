Polícia Rodoviária Federal divulga ‘Operação Carnaval’ nas estradas

Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal divulgou, na manhã desta sexta-feira (18) , mais uma edição da ‘Operação Rodovida 2021/2022’, com foco na semana do Carnaval. O objetivo é promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais de todo país.

Na prática, a ‘Operação Carnaval’ irá ocorrer a partir do dia 25 de Fevereiro até às 23h59 do dia 02 de Março (Quarta-feira de Cinzas). Para fins de comparação serão utilizados os dados de 12/02/2021 a 17/02/2021.

A fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos. Os policiais se revezarão ao longo das rodovias federais nos trechos mais movimentados e também nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.

Neste ano, um dos principais focos será o combate à mistura álcool e direção, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. As equipes da PRF estarão equipadas com etilômetros, equipamentos utilizados para medir a concentração de álcool no organismo através da análise do ar expelido pelos pulmões.