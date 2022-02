Policiais civis morrem após acidente em rodovia da Chapada Diamantina

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois policiais civis morreram e um ficou ferido depois de um acidente na BA-233, no trecho do povoado Alto Vermelho/Santa Quitéria, na região na Chapada Diamantina. De acordo com informações da Polícia Civil, os agentes estavam na viatura 1105 e pertenciam à 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra).

Ambas vítimas eram investigadores e foram identificados com Kleber Correia Cardoso, de 42 anos, e Matheus Guedes Malta Argolo, de 31 anos. O nome do policial ferido não foi divulgado. Ainda segundo informações da polícia, Kleber e Matheus foram aprovados no concurso de 2018. Kleber ingressou no quadro da Polícia Civil em outubro de 2020, enquanto Matheus tomou posse em outubro de 2021.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. Mas, o choque foi intenso já que o veículo teve o eixo traseiro e a roda dianteira arrancados com o impacto. Além dos policiais, pelo menos três outros homens ficaram feridos no acidente, que aconteceu entre as cidades de Itaberaba e Ipirá.

Em nota, a Polícia Civil lamentou o ocorrido e prestou solidariedade as famílias: “A toda a família e amigos, a Polícia Civil da Bahia estende as condolências e une-se no luto.”

A Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito também falou sobre a perda. “Toda a Polícia Civil está absolutamente consternada neste momento. Eles foram meus alunos na Acadepol, onde pude acompanhar de perto o desempenho de cada um. A perda de colegas tão jovens, com futuro promissor na nossa polícia, e de maneira tão trágica, deixa toda a instituição em luto”, declarou.