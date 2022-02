Policiais utilizam manobra de Heimlich e salvam bebê engasgado no leste baiano

Policiais da 5ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso) salvaram um bebê recém-nascido que estava engasgado, na noite da última terça-feira (8). O caso aconteceu na sede da unidade, no município de Glória, no leste baiano.

Segundo o comandante da 5ª CIA, capitão Charles Eugênio Dias dos Santos, os policiais se depararam com a mãe em desespero, que estava com o filho engasgado e desacordado. Para salvar o bebê, a equipe fez a manobra de Heimlich e conseguiu desobstruir as vias áreas, de acordo com o oficial.