Policial Militar baleado na Boca da Mata é enterrado em Salvador; polícia investiga caso

O corpo do policial militar que morreu, na madrugada desta terça-feira (1º), depois que foi atingido por um tiro na rua Vereador Zezéu Ribeiro, localizada no bairro de Boca da Mata, foi enterrado na tarde de hoje. O velório aconteceu no cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou à TV Bahia que o corpo do PM foi encontrado no quintal de uma casa com o disparo de arma de fogo no rosto, próximo a boca. A arma estava no lado esquerdo, só que o policial é destro.