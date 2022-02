Policial militar morre vítima de tiro acidental no bairro Boca da Mata

Um policial militar morreu, na madrugada desta terça-feira (1º), depois que foi atingido por um tiro acidental na Alameda Bahia, localizada no bairro de Boca da Mata. De acordo com informações da PM e do G1 Bahia, não há informações se a arma que disparou era do próprio agente, ou se outra pessoa estava envolvida no incidente.