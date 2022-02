Pontos de testagem rápida na Pituba e Pernambués seguem nos locais até esta sexta (11)

Fotos: Bruno Concha/Secom Desde a última terça-feira (8), os bairros da Pituba e Pernambués são as novas localidades a receberem os pontos de testagem rápida para identificação da Covid-19 em Salvador. Os pontos devem continuar nos locais até esta sexta-feira (11).

Em cada ponto de testagem são realizados 200 exames por dia. A estrutura funciona das 8h às 13h, e o atendimento acontece por ordem de chegada.

Montadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as estruturas estão situadas, respectivamente, na Praça Ana Lúcia Magalhães e no Centro Social Urbano de Pernambués. Somente no primeiro dia, os postos realizaram 378 testes, com 94 resultados positivos.

No ponto em Pernambués, a operadora de caixa Carmem Santana, de 35 anos, destacou a importância de confirmar a doença para ter os devidos cuidados. “Estava com sintomas gripais e decidi fazer o exame para me certificar. Agora sei que estou positivada e vou precisar estar isolada. Aqui já recebi as orientações médicas e vou seguir o recomendado. Estou vacinada e a doença não vai se agravar, com fé em Deus. Se surgir a dúvida, é importante que as pessoas façam o exame para não contaminar os outros”, disse.

Ao sentir febre e dor de garganta, a empregada doméstica Maria Janice Fonseca, de 53 anos, decidiu procurar o ponto de testagem na Pituba e ressaltou a comodidade de ter acesso ao serviço no bairro onde mora. “Poder fazer o exame na praça dá maior segurança e comodidade. Aqui é um ambiente aberto, e eu acredito que mais seguro do que hospitais. A estrutura é boa, e o serviço é organizado. Agora estou muito mais tranquila, porque meu teste deu negativo, então é só uma gripe”, afirmou.

De acordo com Sérgio Medrado, coordenador das testagens pela SMS, está é uma ” ação exitosa, com a testagem a gente consegue tirar os positivados de circulação para que eles não disseminem o vírus”.

A medida de proteção à vida consiste na triagem, cadastro e realização do teste nasofaringe. Se o resultado do exame for negativo, o cidadão é liberado e instruído a continuar com os protocolos de segurança, mantendo o uso de máscaras e álcool em gel.

Os pacientes que forem identificados com diagnóstico positivo são atendidos imediatamente pelo médico, no próprio Med Móvel presente no local. Durante a consulta, o paciente é orientado a permanecer em isolamento domiciliar e a procurar os serviços de saúde da rede municipal em caso de agravamento do quadro clínico.