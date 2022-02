Pontos turísticos de Penedo têm novo horário de funcionamento

Decom PMP

Os pontos turísticos de Penedo que são administrados pelo governo municipal têm novo horário de funcionamento.

A visitação na Casa de Aposentadoria, Oratório da Forca, Igreja da Corrente e Theatro Sete de Setembro está disponível no horário entre 8h e 17 horas nos dias úteis da semana e também nas datas com ponto facultativo para o funcionalismo público.

Os mesmos atrativos turísticos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo também funcionam aos sábados, das 8h às 15h; e domingos e feriados, das 8h às 14 horas.

Os demais atrativos turísticos da cidade cada vez mais pronta para receber visitantes e eventos de grande porte são de responsabilidade da Diocese de Penedo (catedral, Igreja São Gonçalo Garcia, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos) ou da Ordem Franciscana (Convento).

Já o Museu do Paço Imperial e o Memorial Raimundo Marinho são de responsabilidade da fundação que leva o nome do ex-prefeito de Penedo, assim como o Chalé dos Loureiros e a Vila Lessa são administrados pela Fundação Casa do Penedo.