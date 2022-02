Após uma decisão da Justiça Federão, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reajustou o valor da tarifa de pedágio no trecho das BRs 116 e 324, operadas pela empresa.

Com isso, a partir do sábado (26), o pedágio passa de R$ 4,30 para R$ 5,10, na BR 116, e de R$ 2,40 para R$ 2,90, na 324. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (25).