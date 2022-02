Pós-carnaval: Harmonia do Samba e Timbalada são as atrações da Ressaca do Morro

O paradisíaco Arquipélago de Tinharé, em Cairu, na Bahia, receberá no dia 5 de março, às 16h, a Ressaca Morro. O evento agitado pela percussão da Timbalada e do Harmonia do Samba acontece na a Arena Momentos, situada na Quarta Praia de Morro de São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos no site.

A ilha se prepara para receber o pós-carnaval com pacotes especiais em hotéis e pousadas da região. É importante lembrar, que para o acesso ao local é necessário a apresentação do comprovante de vacinação e o uso de máscara.

Ressaca Morro

Quando? Dias 4 e 5 de março

Onde? Arena Momentos na Quarta Praia de Morro de São Paulo. Ilha de Tinharé, Cairu

Valores: