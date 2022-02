Posso sacar dinheiro sem cartão? Veja se existe essa possibilidade para usar na hora do aperto

Já aconteceu de você esquecer seu cartão em casa e precisar de uma graninha na rua? Você já pensou “posso sacar dinheiro sem cartão?” Saiba que é sim, possível realizar algumas operações mesmo sem estar com o cartão no momento. Você precisará de apenas certas instruções para isso que o Notícias Concursos te dará neste domingo (13) na matéria especial que preparamos.

Será mesmo que posso sacar dinheiro sem cartão?

Seja porque você esqueceu, ou, porque não pensou que precisaria retirar dinheiro, às vezes os imprevistos nos pegam de surpresa e ficamos sem saber o que fazer. Se em determinado momento você já se perguntou “posso sacar dinheiro sem cartão?”, a resposta é sim. Com as informações da sua conta e suas senhas você pode realizar saques ou transferências. Mas, é preciso ficar atento a certos detalhes.

O procedimento é bem simples e você pode tanto usar o caixa eletrônico quanto o caixa que fica dentro das agências. Basta somente ter em mãos as informações da conta, agência e, é claro, sua senha.

Algumas ressalvas

Vale destacar que cada banco tem seus procedimentos de segurança, sendo interessante buscar por informações particulares sobre a instituição no qual você tem conta. Algumas das limitações que podem acabar ocorrendo é a pessoa só conseguir sacar o dinheiro na agência onde ela é titular. Limitar o valor ou a quantidade de vezes que se pode realizar as operações também é uma possibilidade.

O Banco do Brasil, por exemplo, demanda que sejam inseridas as informações como agência e conta e, em seguida, realiza a conferência via biometria. A Caixa Econômica possibilita o saque usando o Internet Banking onde um código é enviado para o seu celular e você pode sacar até R$ 200 utilizando essa opção.

O Santander, Itaú também realizam a conferência via biometria. Por isso você deve se dirigir a um caixa que tenha o leitor de biometria. Caso o local que você esteja não tenha esse leitor, não será possível fazer a operação sem o cartão. Essa é uma forma de garantir a segurança de sua conta e do seu dinheiro.

Ao ter o celular em mãos e o aplicativo do banco instalado e liberado para uso, você já está a meio caminho andado para realizar seu saque. Se a quantia a ser retirada for mais alta, é recomendado ter o cartão, pois os bancos podem barrar sua transação.

Agora você já sabe e não precisa mais ficar se indagando “posso sacar dinheiro sem o cartão?”. Assim, sabendo as condições particulares que cada banco impõe, nunca mais passará aperto sem dinheiro.

