Postos do SAC começam atendimento agendado somente no período da tarde

Os postos do SAC Liberdade e Feira I , localizado em Feira de Santana, iniciam atendimento de forma hibrida, sendo por ordem de chegada no período da manhã e com agendamento pela tarde. Aqueles que desejam marcar um horário deve baixar o aplicativo do SAC Digital ou acessar o site.

O atendimento no SAC Feira I, acontece de 7 às 12h; e 13h às 15h30. Já no SAC Liberdade, o horário de atendimento é das 9h às 13h por ordem de chegada; e das 14h às 18h apenas por agendamento. Vale lembrar que para acesso as unidades, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 e estar sem sintomas gripais.

O SAC Liberdade fica situado no Shopping Liberdade, na Estrada da Liberdade, no bairro da Liberdade em Salvador; e o a unidade Feira I na rua Desembargador Filinto Bastos, no Centro da cidade de Feira de Santana.