Você pode fazer um planejamento financeiro pessoal que corrobore seus objetivos em longo prazo, através de uma poupança faseada.

Poupança: conceito flexível e planejamento financeiro

É comum que a poupança seja negligenciada quando não há a possibilidade de direcionar um valor fixo mensalmente para essa finalidade. Entretanto, quando você flexibiliza o seu planejamento, pode criar um processo que resultará em uma poupança.

Dessa forma, é possível que você analise a sua própria rotina e verifique ações que possam gerar economia doméstica; ainda que sejam valores irrisórios.

Mudança comportamental

Assim sendo, você estará criando um novo caminho que será primordial para que você obtenha uma poupança por meio de uma mudança comportamental; o que é de grande valia para quem deseja alcançar metas em longo prazo.

Mapeie suas finanças

É pertinente que você faça uma espécie de separação de custos para que você obtenha um mapeamento de sua situação financeira atual. Ferramentas de gestão, como o Trello e aplicativos de finanças, são de grande ajuda para que realize esse mapeamento.

Além disso, é importante que você defina metas de curto, médio e longo prazo, considerando que mudanças habituais podem ser suas primeiras metas dentro do seu processo.

Faça trocas financeiramente viáveis

Dessa maneira, você pode realizar pequenas trocas que sejam financeiramente resolutivas. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por um cartão de crédito isento de tarifas; já que as fintechs são fontes de diversos serviços bancários qualificados sem taxas para o cliente final. No entanto, dentro do conceito de inserir a flexibilidade no seu planejamento financeiro, você deve direcionar o valor economizado para a sua poupança.

Certamente, os valores guardados serão baixos, porém, é importante que você não coloque o foco no valor guardado, foque na sua mudança de hábito de consumo. Posteriormente, quando o planejamento financeiro evoluir, você poderá direcionar valores fixos para alcançar suas metas. Inclusive, pode analisar outras opções de investimentos.

Tenha clareza sobre a necessidade de modificar hábitos de rotina

Todavia, é necessário que você tenha clareza sobre a necessidade de modificar hábitos de rotina. Pois, ao analisar seus hábitos, você pode modificá-los, ainda que esse processo ocorra de maneira não linear.

Sendo assim, o planejamento flexível pode ser mais produtivo do que o conceito da poupança como um sacrifício pontual; já que tudo o que você entende como uma espécie de sacrifício, tende a abandonar em algum momento. Portanto, esse conceito permite que não abdique de controlar suas finanças.