O planejamento financeiro pessoal pode resultar em uma poupança de modo orgânico. Porém, é necessário que você tenha flexibilidade e paciência com o seu próprio processo.

Poupança: dicas para a gestão de seus recursos de compras e consumo

É comum que muitas pessoas adiem a poupança, pois não podem direcionar um valor fixo para essa finalidade, ao menos no momento financeiro no qual se encontram. No entanto, você pode realizar um planejamento financeiro de forma flexível, considerando que a poupança seja o resultado de todo um processo de mudanças comportamentais.

Mapeie suas finanças

Para isso, você deve obter clareza sobre a sua situação financeira atual. Sendo assim, faça uma espécie de mapeamento para que você organize seu orçamento. Você pode utilizar o Trello ou aplicativos de finanças pessoais, por exemplo. Posteriormente, é importante que você verifique dentro do seu estilo de vida, o que você pode modificar habitualmente.

Faça trocas relevantes

Por exemplo, você pode trocar o cartão de crédito comum por uma opção sem anuidade; bem como, você pode trocar uma conta corrente padrão por uma conta bancária digital; já que as fintechs oferecem serviços bancários sem taxas para o cliente final.

Seguindo o conceito do seu planejamento financeiro ser flexível, você deve direcionar os valores para a poupança. Pois, ainda que os valores economizados sejam baixos, eles serão relevantes para que você veja de forma tangível o resultado do seu esforço, de modo que identifique padrões financeiramente nocivos.

Refaça suas metas de maneira periódica

Saber quais são suas metas pessoais é de extrema relevância para que você possa se manter alinhado ao seu propósito dentro de um planejamento financeiro flexível. No entanto, conforme suas finanças melhorarem, você poderá adequar o seu planejamento para alcançar metas cada vez maiores; bem como, também é possível que você direcione valores fixos para a poupança.

Inclusive, é importante ressaltar que a poupança dentro do planejamento não diz respeito exatamente à única opção de investimento, e sim é uma maneira de pensar quando você guarda valores baixos para que faça gestão de seus recursos de compras e consumo.

Conheça o mercado de investimentos

Sendo assim, futuramente, você pode verificar opções para diversificar seus investimentos e aumentar sua rentabilidade, dentre renda fixa até as criptomoedas; o mais importante é que você tenha clareza sobre quais são seus objetivos atuais e não abdique de registrar a sua rotina; já que ao abdicar do controle financeiro e negligenciar a poupança, você apenas adia uma situação que terá de ser resolvida em algum momento.