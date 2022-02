A gestão financeira pessoal pode ser um grande gargalo para muitas pessoas, principalmente para quem teve que se reinventar nesse período referente a pandemia causada pelo novo coronavírus, abdicando da elaboração de uma poupança.

Poupança: dicas para a sua gestão financeira pessoal

Muitas pessoas perderam suas rendas, ao passo que outras tiveram que trabalhar de outras maneiras, modificando a sua renda. Por isso, o perfil do inadimplente no Brasil está mais abrangente. Visto que muitas pessoas que possuem o pagamento de dívidas como um valor pessoal, tiveram que abdicar dessa necessidade por conta de custos fixos referentes à manutenção de suas rotinas.

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que a recuperação econômica do país se encontra aquém do esperado para 2022. Principalmente, considerando que a pandemia ainda ocorre e traz muitas instabilidades econômicas.

Por isso, você deve fazer uma gestão financeira pessoal de modo flexível, considerando que os fatores externos não se encontram favoráveis e impactam na sua renda.

Faça um planejamento flexível

Para isso é importante que você faça uma espécie de mapeamento de sua situação atual. Dessa forma, você poderá separar seus custos entre fixos e variáveis. Você pode utilizar aplicativos ou ferramentas como o Trello, para realizar essa gestão de forma direcionada.

Por conseguinte, você pode verificar pequenas ações cabíveis na sua rotina, como trocas financeiramente viáveis. Por exemplo, você pode trocar o seu cartão de crédito comum por um cartão de crédito sem tarifas; já que as fintechs isentam o cliente final da anuidade do cartão.

Da mesma forma, você pode trocar a sua conta bancária corrente tradicional por uma conta digital. Dessa maneira, você estará gerando economia sem abdicar dos serviços essenciais.

Direcione os valores economizados para a sua poupança

Entretanto, como estamos pensando no conceito de flexibilidade dentro de uma gestão financeira pessoal, é importante que você direcione os valores economizados para a sua poupança, ainda que sejam valores irrisórios.

Ao visualizar na sua poupança os valores baixos que podem constantes, estará visualizando resultados de sua mudança comportamental. Dessa maneira, você tende a reforçar um comportamento positivo em relação às suas finanças; o que será muito importante para que você obtenha um comportamento financeiramente saudável.

Adquira hábitos sustentáveis e saudáveis financeiramente

Por isso, coloque o seu foco em hábitos sustentáveis e saudáveis financeiramente, ainda que sejam pequenas mudanças. Posteriormente, você poderá refazer o planejamento e definir metas mais agressivas.

Entretanto, é importante que você não abdique de iniciar o seu controle financeiro por meio de uma gestão financeira pessoal flexível, principalmente, quando os fatores externos não favorecem a economia nacional e exigem resiliência.