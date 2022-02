Você pode viabilizar uma poupança, ainda que esteja em uma situação financeira negativa. Para isso, você precisa conceituar a poupança como um hábito de rotina.

Poupança: dicas para o seu fluxo financeiro pessoal

É comum que muitas pessoas negligenciem essa necessidade financeira de elaborar uma poupança, considerando que estão em uma situação desfavorável. Entretanto, é completamente possível que você viabilize um planejamento financeiro focado em seus hábitos de consumo.

Flexibilidade e foco

Certamente, uma situação financeira negativa requer flexibilidade. Por isso, quando você coloca o seu foco em novos hábitos, você tende a abdicar do rigor excessivo no seu processo, o que é uma fonte de autocobrança. Portanto, ao quebrar esse fluxo, você consegue obter um relacionamento positivo com o seu dinheiro, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo.

Mapeie a sua situação financeira atual

Primeiramente, você deve fazer um mapeamento de sua situação financeira; somente após esse diagnóstico, você poderá entender de maneira abrangente quais são os seus custos fixos e custos variáveis. Dessa forma, poderá analisar o que você pode modificar na sua rotina.

Trocas viáveis

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por uma opção isenta de anuidade e outras tarifas. Visto que as fintechs são empresas que emitem diversos produtos bancários sem nenhuma tarifa para o cliente; o que é bastante viável para quem deseja economizar. Por isso, você pode realizar o mesmo tipo de troca no que diz respeito a sua conta corrente, optando por uma conta digital.

Considerando o exemplo citado, você deve analisar outros pontos pertinentes ao seu estilo de vida. No entanto, o foco do seu planejamento financeiro deve ser adquirir novos hábitos, por isso, é importante direcionar todos os valores economizados para a poupança. Possivelmente, você obterá uma economia baixa de valores irrisórios, e, por isso, poderá entender que irá resolver a sua situação, o fato de guardar esse dinheiro economizado.

Novos caminhos financeiros

Entretanto, você está focando em hábitos. Por isso, independentemente da quantia financeira, entenda esse valor como o resultado de um esforço obtido para que você crie novos caminhos financeiros. Além disso, é uma maneira de você planejar os próximos passos de forma planejada. Por isso, defina suas metas e comemore as pequenas vitórias.

Certamente, conforme suas finanças se tornarem positivas, você poderá colocar metas maiores e direcionar vocês fixos para a sua poupança. Entretanto, não abdique desse controle, visto que é muito importante para que você tenha um fluxo financeiro positivo futuramente.