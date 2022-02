Poupança e a projeção mínima mensal 

É importante considerar a possibilidade de viabilizar uma poupança, ainda que a sua situação financeira não esteja favorável. Confira algumas dicas adaptáveis!

Poupança: um novo conceito de planejamento faseado

Muitas pessoas perderam suas rendas nos últimos dois anos por conta do agravamento da crise financeira causada pelo novo coronavírus; ao passo que a economia se recupera lentamente e, infelizmente, aquém do esperado pelo Banco Central do Brasil (BCB). Entretanto, dentro desse cenário negativo, é possível que você viabilize uma poupança. Porém, você precisa ser flexível ao realizar um planejamento.

É possível flexibilizar o seu planejamento financeiro

A poupança é adiada por muitas pessoas pelo conceito de que deve ser direcionado um valor fixo mensal para essa finalidade. No entanto, se você flexibilizar o seu planejamento financeiro para direcionar uma poupança de maneira faseada.

Separe os seus custos fixos e variáveis de forma planejada

Sendo assim, é importante que você conheça a sua situação financeira atual de maneira analítica, separando os seus custos fixos e variáveis. Você pode utilizar o Trello para realizar esse tipo de planejamento.

Economia doméstica e o direcionamento do fluxo financeiro pessoal

Posteriormente, você pode verificar a possibilidade de gerar economia na sua rotina, ao passo que direciona os valores para a sua poupança. Provavelmente serão valores baixos, considerando os valores que serão economizados por meio de mudanças habituais no seu comportamento de compra.

Faça mudanças habituais no seu comportamento de compra

Por exemplo, troque o cartão de crédito comum por uma opção sem tarifas. Dessa forma, você obterá economia sem abdicar do serviço prestado. Além disso, você pode criar uma espécie de projeção mínima mensal para que você não crie um ciclo de autocobrança dentro do seu planejamento.

Projeção mínima mensal

Por exemplo, você pode direcionar um valor baixo para a poupança, aumentando a porcentagem mensalmente quanto ao valor inicial. Assim sendo, você pode poupar um valor baixo, vamos exemplificar o valor R$ 10,00.

No mínimo, você precisa guardar R$ 15,00 no mês seguinte, como uma espécie de desafio para que você se direcione naturalmente dentro de um novo fluxo financeiro.

Coloque o seu foco no processo

Pois, caso você determine valores elevados dentro do seu processo, você perde o conceito de faseamento e flexibilidade, fazendo com que abandone o seu processo. Por outro lado, se você determinar valores baixos, obterá êxito e poderá entender de maneira tangível a melhor forma de transformar a sua relação com o seu dinheiro.