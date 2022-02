É possível direcionar suas finanças pessoais, ainda que você se encontre em uma situação financeiramente negativa. No entanto, para isso você deve realizar um planejamento eficiente que considere suas necessidades pessoais, fazendo com que a poupança se torne o resultado de um processo pessoal, flexível e dinâmico.

Poupança: o direcionamento de suas finanças pessoais

Infelizmente, muitas pessoas estão em uma situação financeira negativa por conta da crise financeira agravada pelo novo coronavírus. Haja vista que o próprio Banco Central do Brasil (BCB) informa que a recuperação econômica do país ocorre aquém do esperado para 2022, considerando a elevação da Selic, as variantes do vírus que trazem diversas incertezas e que impactam na baixa empregabilidade atual.

Por isso, é importante que você planeje suas finanças e viabilize uma poupança, ainda que sua situação econômica pessoal não esteja positiva.

Separe seus custos fixos e variáveis

Sendo assim, para isso você deve realizar uma separação de custos fixos e variáveis, de modo que possa verificar o que você pode modificar na sua rotina.

Utilize ferramentas próprias para a gestão pessoal

Dessa forma, para realizar esse tipo de planejamento, você pode utilizar o Trello ou outras ferramentas, como aplicativos para finanças pessoais, por exemplo.

Faça trocas relevantes para o seu fluxo financeiro pessoal

Dessa forma, poderá analisar trocas relevantes para o seu fluxo financeiro pessoal. Você pode, por exemplo, trocar um cartão de crédito tradicional por uma opção isenta de tarifas, de maneira que você possa gerar economia sem abdicar de serviços relevantes para a sua rotina.

A poupança e flexibilidade do seu planejamento

No entanto, dentro do conceito de um planejamento flexível, você deve direcionar os valores para a sua poupança. Certamente, serão valores baixos, porém, esse é um ponto importante para que você crie hábitos e comportamentos saudáveis para as suas finanças.

Dessa forma, poderá direcionar a sua vida financeira através de hábitos sustentáveis. Por isso, é relevante reforçar seus hábitos através do direcionamento dos valores para a sua poupança.

Tenha conhecimento e clareza sobre suas objetividades no momento

Assim sendo, é possível modificar a sua relação com seu dinheiro em longo prazo. Posteriormente, você pode avaliar o seu planejamento e modificar suas metas pessoais.

Visto que o mais importante é que você tenha conhecimento e clareza sobre suas objetividades no momento, de modo que você crie um fluxo produtivo, ainda que seja algo resolutivo considerando apenas o seu futuro. Haja vista que entenderá a poupança como o resultado de um planejamento e não como um sacrifício pontual.