Você pode direcionar uma poupança de maneira planejada por meio da flexibilidade e da adaptabilidade no seu processo financeiro. Para isso, você deve fazer um mapeamento de sua situação financeira, de modo que saiba direcionar o seu fluxo pessoal.

Poupança: o direcionamento do seu fluxo financeiro pessoal

Avalie na sua rotina o que você pode modificar no que diz respeito aos seus hábitos de compra e de consumo. No entanto, para saber melhor o que deve fazer da relevante, é aconselhável que faça uma espécie de mapeamento de sua situação financeira atual.

Ferramenta de gestão

É possível utilizar uma ferramenta de gestão online, como o Trello, de modo que você obtenha clareza sobre seus hábitos atuais e direcione suas metas. Dessa forma, você pode verificar possíveis mudanças que gerem economia sem que abdique da prestação de serviços dos quais você faz uso no momento.

Faça trocas financeiramente viáveis

Por exemplo, você pode trocar uma conta bancária corrente por uma conta bancária digital, já que as fintechs oferecem serviços bancários com qualidade sem que você precise pagar por eles; da mesma forma você pode realizar uma troca de cartão de crédito, abdicando do cartão tarifado para que você possa obter um cartão isento de anuidade.

Sendo assim, você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança, ainda que sejam valores irrisórios. Dessa forma, você estará criando um novo modelo mental para que você obtenha uma relação saudável e sustentável com suas finanças.

Foque em seus hábitos e comemore cada pequena mudança

Por isso, é importante que você foque em seus hábitos e comemore cada pequena mudança. Certamente, esse hábito de poupar poderá fazer com que você se questione e contenha seus impulsos de compra, direcionando valores cada vez maiores e de forma planejada.

Entretanto, para que possa entender esse conceito, você precisa aceitar os desafios e não focar apenas nos valores poupados; ao menos no início do seu processo. Posteriormente, você poderá verificar valores mais elevados e definir outras metas, bem como, projetá-las para curto, médio e longo prazo

Não deixe de controlar suas finanças

Além disso, também é possível que você entenda a poupança como um hábito e diversifique seus investimentos em outras opções de renda fixa. Portanto, o mais importante é que você entenda essa necessidade de forma planejada a partir de novos hábitos e de um mapeamento atual; já que ao abdicar desse controle, você estará negligenciando o registro de uma situação que já acontece na sua rotina.