PR: empresa oferece 300 mil em bolsas de graduação 

A SWA Sistemas, empresa de Medianeira do oeste do Paraná, especializada em sistemas de tecnologias da informação na área de educação, prepara para 2022 um projeto socioeducativo que vai destinar R$300 mil para a concessão de bolsas de ensino superior.

O objetivo é alcançar colaboradores e a população em geral, inclusive com acesso a cursos em outros estados. Com os recursos a serem aplicados, a ideia é beneficiar pelo menos 200 pessoas.

Denominado “Educa SWA”, o programa vai priorizar a oferta de bolsas nas áreas em que a empresa mais precisa de profissionais, explica a diretora Comercial e de Marketing da SWA, Milena Miliati.

Assim, serão bolsas de graduação nas áreas de administração, finanças, jurídico, desenvolvimento de tecnologias, marketing, entre outras.

Ainda segundo Milena, para algumas dessas áreas como marketing há dificuldades de se encontrar cursos na região. Por isso, o programa não vai se restringir à oferta de bolsas em instituições de ensino locais.

Atualmente, a SWA está em tratativas com instituições para a assinatura de convênios que viabilizem as parcerias.

“É um programa de promoção à educação, não só entre nossos colaboradores, mas para a sociedade em geral”, assinala a profissional, que convida: “Temos algumas empresas parceiras, clientes, que estão investindo no projeto. Contudo, qualquer instituição pode participar, de forma voluntária, e levar oportunidade de crescimento pessoal e profissional às pessoas”, revela a diretora.

O objetivo é lançar as inscrições para o programa em janeiro. Haverá um processo de seleção básico, com o intuito de assegurar que as vagas sejam preenchidas por aquelas pessoas de fato comprometidas com o propósito de cursar a faculdade. Além da bolsa de estudos, a SWA oferecerá oportunidades de estágio na empresa, bem como qualificação, como a “escola de lideranças”, capacitação voltada à gestão de equipes.

De acordo com Miliati, o “Educa SWA” parte do princípio da importância de oferecer oportunidades para que as pessoas cresçam. A própria Milena é uma prova de como o gesto de abrir portas pode impulsionar o desenvolvimento de pessoas.

Atualmente liderando a área de marketing da SWA, ela encontrou na empresa a chance de adquirir a experiência prática que precisava, depois de concluir o curso de Publicidade.

“Sou de Itaipulândia (também oeste do Paraná), e lá estudei sempre em escola pública. A região conta com campus da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), mas com cursos em áreas que não eram de meu interesse. Consegui uma oportunidade em um programa de bolsas. Fiz Publicidade. Mas, depois de formada, sem ter feito estágio e sem trabalhar na área, fiquei dois anos sem conseguir entrar no mercado”, narra a diretora.

Foi quando, continua ela, surgiu a vaga na SWA, em 2018. Mais do que a experiência profissional em sua área de formação, a empresa lhe proporcionou, por meio da capacitação denominada “escola de lideranças”, adquirir conhecimento em gestão de pessoas. O que foi determinante para que a Milena chegasse ao cargo de direção que ocupa hoje.

Mais informações acesse: https://www.swa.com.br/ e https://conteudo.swa.com.br/inscricao-educa-swa.

Fonte: Assessoria de Imprensa – SWA.

