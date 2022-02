Praia de Morro de São Paulo está entre as 10 melhores praias do mundo; confira o ranking

A edição 2022 do prêmio Travelers’ Choice, do Tripadvisor, foi lançado nesta quarta-feira (23) e o Brasil ganhou destaque com duas praias brasileiras na lista. As águas cristalinas da quarta praia de Morro de São Paulo encantaram os olhos mundiais, sendo uma das praias brasileiras na premiação, junto a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha.

A lista com as 10 melhores praias do mundo foi eleita por viajantes que levaram em consideração a qualidade da água, a areia, os lugares para banho de sol e deixaram suas avaliações ao longo do último ano. O primeiro lugar foi da Grace Bay Beach, localizada nas Ilhas Turcas e Caicos.

O Brasil foi o único país do mundo a aparecer mais de uma vez no ranking, com: a Quarta Praia, que fica localizada na Ilha de Morro de São Paulo, no distrito de Tinharé; e a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha e Baía dos Golfinhos, na Praia da Pipa.

Confira a lista:

1. Grace Bay Beach – Ilhas Turcas e Caicos

Foto: Jennifer Ranicki/Unplash

Foto: Reprodução/ Tripadivisor

3. Turquoise Bay – Exmouth na Austrália

Foto: Reprodução/ Tripadivisor

4. Quarta Praia – Morro de São Paulo, Brasil

Foto: Reprodução/ Tripadivisor

5. Eagle Beach – Palm – Eagle Beach, Aruba

Foto: Reprodução/ Tripadivisor

Radhanagar Beach – Havelock Island, Índia

Foto: Reprodução/ Tripadivisor

7. Baía do Sancho – Fernando de Noronha, Brasil

Foto: Reprodução/ Tripadivisor 8. Trunk Bay Beach – Ilhas Virgens Americanas

Foto: Reprodução/ Tripadivisor 9. Baía dos Golfinhos – Praia da Pipa, Brasil

Foto: Reprodução/ Tripadivisor 10. Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Itália

Foto: Reprodução/ Tripadivisor

