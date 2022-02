Praia do Forte recebe Baile do Biergarten no sábado de carnaval; veja atrações

O Baile do Biergarten tem data marcada para o próximo sábado (26), na semana em que aconteceria o tradicional carnaval de rua.

A festa vai começar às 16h, no icônico Castelo Garcia D’Ávila, localizado na Praia do Forte, em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador.

Com ingressos no valor de R$ 100, as vendas já estão abertas no Sympla. A música ficará por conta do cantor e compositor Magary, da banda Os My Friends, do cantor Vini e o DJ Secretinho com uma playlist de cheia de sucessos.

O público será reduzido, seguindo os cuidados sanitários de prevenção ao avanço do Covid-19. Por isso, será exigido o uso de máscaras e comprovação do ciclo completo de imunização obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde, acompanhado de documento de identificação com foto.