Prazo para pagar IPVA 2022 com desconto de 20% termina nesta semana; saiba detalhes

Nesta quinta-feira (10), termina o prazo de pagamento do IPVA 2022 com desconto de 20% para cota única. Cerca de 173,3 mil contribuintes baianos já fizeram a quitação do imposto em uma única parcela, número 58% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), a expectativa é que o volume de quitações aumentem nesses últimos dias. O pagamento do IPVA pode ser feito no Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob. Para fazer a quitação, é necessário informar o número do Renavam para ter acesso ao valor e executar o pagamento.

Com a taxa paga dentro do prazo estabelecido para cota única, o desconto no valor do imposto é concedido de forma automática. Para quem não puder quitar o IPVA agora, um desconto de 10% também é oferecido para pagamento integral na data da primeira cota do parcelamento. Em 2022, o imposto pode ser parcelado em cinco vezes.

Os proprietários dos veículos precisam observar a data de vencimento da primeira cota, a partir do número final da placa do carro. O pagamento deve ser feito no prazo estabelecido para cada parcela, com valor mínimo de R$ 120.

O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter direito ao parcelamento em cinco vezes. Segundo o diretor de veículos do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Lucas Machado, o licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA.

“Para a regularização do seu carro é necessário quitar débitos do licenciamento anual e multas, se houver. O prazo para ficar em dia com a documentação do veículo termina na data do vencimento da quinta parcela do imposto. É só conferir o cronograma de pagamento no site da Sefaz ou no do Detran-BA”, salientou.

Mais informações estão disponíveis no site da Sefaz ou via 0800 071 0071 e faleconosco@sefaz.ba.gov.br.



Confira como pagar o IPVA 2022 nas instituições bancárias credenciadas: