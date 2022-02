Prazo para prova de vida de aposentados e pensionistas termina nesta quinta-feira (10)

A prova de vida dos aposentados e pensionistas da Bahia convocados no mês de janeiro termina nesta quinta-feira (10). Cronograma segue mês de aniversário do aposentado ou ex-servidor falecido que gerou pensão. O prazo deve ser seguido para evitar bloqueio.

Os aposentados e pensionistas convocados para o mês de fevereiro também já podem agendar a prova de vida. É preciso realizar agendamento prévio por meio do SAC Digital ou no call center da Suprev pelos telefones 0800 071 5353, para chamadas de telefone fixo, celular ou DDD, e (071) 4020-5353 para ligações originadas do interior do estado e de celular.