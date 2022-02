Pré-Enem 2022 gratuito em Porto Velho recebe inscrições até 22 de fevereiro

Estão abertas as inscrições para o cursinho gratuito preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) promovido pela Prefeitura de Porto Velho. O período de inscrição para a formação de turmas do Pré-Enem PVH em 2022 termina na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente. Desse modo, para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer aos endereços disponibilizados pelo Pré-Enem PVH com carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência.

Os locais de inscrição são: Escola Pedro Batalha; Escola Vôo da Juriti; Biblioteca Viveiro das Letras; e Biblioteca Francisco Meirelles. Em decorrência da pandemia da Covid-19, os estudantes devem apresentar comprovante de vacinação e usar máscaras de proteção respiratória para acessar os locais de inscrição.

Podem realizar a inscrição os estudantes de escolas públicas e bolsistas de colégios particulares que estão no 3º ano do ensino médio ou já concluíram os estudos. Além disso, o estudante também dever ser residente em Porto Velho.

Vagas e aulas

De acordo com a coordenação do cursinho, caso haja mais de 350 inscritos, número de vagas disponíveis para as turmas de 2022, os estudantes que tenham renda familiar mensal de até três salários mínimos per capta terão prioridade no preenchimento das vagas.

Ainda conforme a coordenação, o curso tem duração de oito meses, com início previsto para o dia 14 de março. As aulas serão ministradas até a data de aplicação do Enem 2022.

As aulas são totalmente gratuitas e são ministradas e segunda à sexta, das 19h às 21h30, por professores da rede municipal de ensino de Porto Velho e por estagiários da Universidade Federal de Rondônia (Unir). Além disso, a prefeitura irá fornecer material e uniformes para os estudantes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também MEC abre matrículas para a 1ª edição do SiSU 2022 nesta terça (15); veja como se inscrever.