Preço da cesta básica em Salvador tem aumento de 2,58% em janeiro de 2022

De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan) responsável pelo balanço, dos 12 produtos, nove registraram aumento de preço.

Já o quarteto café, leite, pão e manteiga aumentou 3,8% e foi responsável por 29,5% do valor de uma cesta no mês de janeiro, sendo que em dezembro de 2021 esse quarteto representou e 29,1% do valor da cesta.

Ainda de acordo com o balanço, os produtos com maior participação no valor da cesta básica foram a carne bovina (27,99%), Tomate (19,07%) e pão francês (14,11%) e os itens com menor participação foram açúcar (2,51%), café moído (1,88%) e óleo de soja (1,84%).