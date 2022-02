Predicado: definição e tipos – Notícias Concursos

Predicado: aquilo que você precisa saber

O predicado é um dos elementos essenciais que compõe uma oração. Dessa forma, é de se supor que ele aparece em questões de português das mais variadas provas, com um destaque para os vestibulares e os concursos.

Assim, para que você possa se preparar de forma adequada, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o predicado. Vamos conferir!

Predicado: definição

O termo “predicado” é utilizado para definir tudo aquilo que é declarado sobre o sujeito de uma oração. Ainda, devemos nos lembrar de que todo predicado deve possuir ao menos um verbo ou uma locução verbal.

Além disso, o predicado deve sempre concordar em pessoa e em número com o sujeito da oração.

Vamos conferir, a seguir, um exemplo:

Marcos comprou duas maçãs no supermercado.

A frase acima é composta pelo sujeito (Marcos) e pelo predicado. O predicado em questão diz algo sobre Marcos: ele comprou duas maçãs no supermercado.

Predicado: tipos

O predicado de uma oração pode ser classificado de acordo com três diferentes tipos, os quais variam conforme o núcleo que possuem.

Predicado Verbal

O predicado verbal é aquele que indica uma determinada ação e, sendo assim, é formado por um verbo nocional, ou seja, um verbo que indica a execução de uma ação.

Vamos conferir um exemplo que ilustrará melhor o conceito de predicado verbal:

Eu e meu namorado chegamos ontem de viagem.

No exemplo, o predicado da frase é composto por “chegamos ontem de viagem”. Dentro do predicado, podemos identificar que o núcleo é “chegamos”, ou seja, um verbo nocional. Sendo assim, podemos afirmar que o predicado do nosso exemplo é do tipo verbal.

Predicado Nominal

Chamamos de “predicado nominal” todo predicado que é responsável por indicar uma qualidade ou um estado do sujeito.

O predicado nominal é formado por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito (elementos que atribuem uma qualidade para o sujeito). Ainda, esse tipo de predicado possui somente um núcleo e esse é sempre um adjetivo ou um substantivo.

Confira um exemplo:

O núcleo do predicado dessa frase é “contente”. Ainda, o verbo “está” é um verbo de ligação, o que caracteriza a existência de um predicado nominal.

Predicado Verbo-Nominal

O predicado verbo-nominal indica, ao mesmo tempo, a ação executada pelo sujeito e o estado ou uma qualidade do mesmo. Sendo assim, esse tipo de predicado é formado por dois núcleos: um verbo e um nome.

Vamos observar um exemplo:

Marcos chegou em casa exausto.

O exemplo possui um predicado formado por dois núcleos: “chegou” e “exausto”, sendo considerado um predicado verbo-nominal.