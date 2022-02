Preenchimento labial com lápis? Confira a nova maquiagem queridinha das blogueiras

Quem nunca teve dúvidas na hora de finalizar a make e fazer o contorno da boca com o lápis labial? O acessório é um grande aliado na hora de criar efeitos na boca e de deixar o contorno bem marcadinho. Hoje o iBahia vai te ensinar qual cor, como e onde usar o lápis queridinho das blogueiras

Então prepara o print e confira!

Antes de tudo, é importante ter em mente com qual finalidade você vai usar o lápis labial, a partir dela vem a escolha de cor. Não é necessário que o tom seja idêntico ao do batom, mas é sempre bom buscar paletas semelhantes para causar um efeito mais natural.

Caso a sua ideia seja usar com um gloss ou brilho labial, a nossa dica é usar uma cor que se aproxime da sua boca, mas que cause a impressão marcada.

Tudo vai depender do efeito que você queira causar, é bem simples, caso deseje diminuir, use um pouco de corretivo do tom da sua pele na região dos lábios, espalhe e retire o excesso, depois é só passar o lápis na parte interna do lábio.

Já se a ideia for um “Bocão”, aposte em tons mais escuros do que o batom escolhido e faça um desenho com uma bela esfumação no final.

Confira algumas inspirações!