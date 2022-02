Prefeito Djalma e vereadora Loura implantam Instituto de Identificação em Piaçabuçu

O empenho do prefeito Djalma Beltrão e da vereadora Loura Amaral, resultou na implantação no município de Piaçabuçu do Instituto de Identificação, oportunizando que os piaçabuçuenses e moradores da região possam requerer sua primeira ou segunda via do seu Registro Geral (identidade). A unidade em Piaçabuçu que foi possível fruto da parceria com o Governo de Alagoas, está localizada na sede da Secretaria de Cultura e Juventude na Praça São Francisco de Borja.